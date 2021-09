WWF | Contro la crisi climatica il mondo deve correre!

(Di martedì 28 settembre 2021) L’obiettivo è uno ed è comune a tutti: vincere la gara contro la crisi climatica. A questo appello del WWF si sono uniti i giovani di tutta Italia e anche tanti atleti azzurri, da Vanessa Ferrari a Gigi Datome. Nella sfida contro il cambiamento climatico, l’associazione del Panda ha coinvolto atleti olimpici e campioni dello sport, che hanno scelto di diventare protagonisti del Climate Wall per dire ai Governi che nello sport, come nella crisi climatica, chi perde tempo è perduto.

Alla stazione Centrale di Milano è stato installato uno schermo in cui vengono mostrati i terribili effetti della crisi climatica e che lancia un appello a mobilitarsi per il clima. Non si tratta, inf ...ROMA (ITALPRESS) - Nessuno è al sicuro dalla crisi climatica e il mondo non può più perdere tempo. Oggi si sono inaugurati a Milano gli incontri della Y ...