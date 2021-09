Temptation Island Vip, una coppia si è detta addio: “Quando non ci sentiamo più felici…” (Di martedì 28 settembre 2021) Hanno partecipato a Temptation Island Vip 2, Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito. Una coppia giovane e fresca, che aveva deciso di mettere alla prova il proprio amore prendendo parte al reality estivo delle tentazioni. L’esperienza all’interno del reality aveva fatto comprendere sia all’ex Mister Italia, sia alla ragazza (anche lei aveva partecipato a Miss Italia) che quell’amore era così forte da meritare di essere vissuto. Il loro falò di confronto era stato decisamente atipico, anche per via del percorso fatto all’interno della trasmissione. Se lui aveva mantenuto sempre un profilo basso con le varie single, lei si era lasciata andare alla conoscenza con più di un tentatore, tra cui Antonio Moriconi e Fabrizio Baldassarre, entrambi ex corteggiatori di Uomini e Donne. Nonostante ciò, i due siciliani avevano abbandonato il programma ... Leggi su isaechia (Di martedì 28 settembre 2021) Hanno partecipato aVip 2, Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito. Unagiovane e fresca, che aveva deciso di mettere alla prova il proprio amore prendendo parte al reality estivo delle tentazioni. L’esperienza all’interno del reality aveva fatto comprendere sia all’ex Mister Italia, sia alla ragazza (anche lei aveva partecipato a Miss Italia) che quell’amore era così forte da meritare di essere vissuto. Il loro falò di confronto era stato decisamente atipico, anche per via del percorso fatto all’interno della trasmissione. Se lui aveva mantenuto sempre un profilo basso con le varie single, lei si era lasciata andare alla conoscenza con più di un tentatore, tra cui Antonio Moriconi e Fabrizio Baldassarre, entrambi ex corteggiatori di Uomini e Donne. Nonostante ciò, i due siciliani avevano abbandonato il programma ...

