Spezia | ufficiale l’acquisto del mediano Nguiamba a parametro zero

(Di martedì 28 settembre 2021) A quasi un mese dalla chiusura del mercato, in casaarriva un nuovo acquisto. Stiamo parlando del francese Aurélien, svincolatosi dopo aver chiuso la sua pluriennale esperienza all’As Nancy. Centrocampista classe 1999, arriva in Liguria a titolo definitivo con un contratto fino al 2024. Ad annunciarlo è stato lo stessoche, sui social ha dato il benvenuto al giocatore: “Nazionale Francese U16, U17, U18, U19 e U20, ildi origini camerunensi ha doti tecniche, visione di gioco e agilità che ora metterà a disposizione di mister Thiago Motta”, afferma il club spezzino presentando il suo nuovo, e forse ultimo, acquisto:. SportFace.

