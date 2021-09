Spezia, colpo a sorpresa! I dettagli (Di martedì 28 settembre 2021) Il mercato dello Spezia non è ancora finito, ufficializzato l’arrivo del centrocampista Aurelien Nguiamba. Il francese, ex Nancy, era svincolato. A riportare la notizia è Nicolò Schira attraverso un tweet: Now it’s official! Aurelien #Nguiamba to #Spezia. Contract until 2024. Confirmed! #transfers pic.twitter.com/BB9VXu1La3— Nicolò Schira (@NicoSchira) September 28, 2021 Il giocatore ha firmato un contratto con gli Aquilotti fino al 2024. TI PUÒ INTERESSARE ANCHE: “Accanimento esagerato, è leader e ha sbagliato una sola volta”, le parole dell’ex calciatore L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di martedì 28 settembre 2021) Il mercato dellonon è ancora finito, ufficializzato l’arrivo del centrocampista Aurelien Nguiamba. Il francese, ex Nancy, era svincolato. A riportare la notizia è Nicolò Schira attraverso un tweet: Now it’s official! Aurelien #Nguiamba to #. Contract until 2024. Confirmed! #transfers pic.twitter.com/BB9VXu1La3— Nicolò Schira (@NicoSchira) September 28, 2021 Il giocatore ha firmato un contratto con gli Aquilotti fino al 2024. TI PUÒ INTERESSARE ANCHE: “Accanimento esagerato, è leader e ha sbagliato una sola volta”, le parole dell’ex calciatore L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

