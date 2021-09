Rivolta Social contro Salvini. Un tempo spopolava attaccando Lapo e Cucchi. Senza il metodo Morisi e la Bestia a difenderlo, il segretario della Lega è fritto (Di martedì 28 settembre 2021) Chi di Social ferisce, di Social perisce. Con queste parole, parafrasando un vecchio motto popolare, si potrebbe descrivere la grottesca situazione in cui, dall’oggi al domani, si è ritrovato a vivere Matteo Salvini. Riavvolgendo il nastro del tempo e spulciando la sua pagina Social, dove ora si legge un lungo e toccante post in cui tende la mano al suo amico Luca Morisi finito nei guai per una vicenda di droga (leggi l’articolo), è lunga la lista di post in cui si scagliava, letteralmente Senza farsi troppi scrupoli, su chi spaccia e perfino chi consuma stupefacenti. Soltanto il 26 dicembre 2020 sulla sua pagina Twitter (qui il tweet originale) si leggeva che “la droga è morte, la droga non è mai la soluzione, la droga è merda. Viva la vita!”. Un elenco sterminato di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 28 settembre 2021) Chi diferisce, diperisce. Con queste parole, parafrasando un vecchio motto popolare, si potrebbe descrivere la grottesca situazione in cui, dall’oggi al domani, si è ritrovato a vivere Matteo. Riavvolgendo il nastro dele spulciando la sua pagina, dove ora si legge un lungo e toccante post in cui tende la mano al suo amico Lucafinito nei guai per una vicenda di droga (leggi l’articolo), è lunga la lista di post in cui si scagliava, letteralmentefarsi troppi scrupoli, su chi spaccia e perfino chi consuma stupefacenti. Soltanto il 26 dicembre 2020 sulla sua pagina Twitter (qui il tweet originale) si leggeva che “la droga è morte, la droga non è mai la soluzione, la droga è merda. Viva la vita!”. Un elenco sterminato di ...

