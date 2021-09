(Di martedì 28 settembre 2021) ...dal quotidiano ABBONATI ORA A G+ Disdici quando vuoi Sei già abbonato? Accedi Il sito e l'app senza pubblicità per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva le pagelle di Gazzetta ...

Advertising

sportli26181512 : Passetto, tiro, Bertoni gol: 41 anni fa tornò a segnare lo straniero: Passetto, tiro, Bertoni gol: 41 anni fa tornò… - Gazzetta_it : Passetto, tiro, Bertoni gol: 41 anni fa tornò a segnare lo straniero. Il racconto di Furio Zara #SerieA -

Ultime Notizie dalla rete : Passetto tiro

La Gazzetta dello Sport

Il primo gol straniero dopo la riapertura delle frontiere lo segnò Daniel Bertoni il 28 settembre 1980 e arrivò dopo un errore, un cambio di prospettiva e una premonizione. Al Comunale di Firenze si ...Mezzo voto in più per il salvataggio dopo ila botta sicura di Boga che vale tantissimo. Vina ... Unindietro rispetto alle ultime uscite, ma pure il livello era aumentato. (73' Shomurodov ...Galabinov nel finale risponde al gol nel primo tempo di Magnino: per i neroverdi è il primo punto. Espulso Chrzanowski ...Roma-Sassuolo 2-1 all'Olimpico. Le pagelle del match. PAGELLE ROMA Rui Patricio 7,5: Chiama telo Rui Prodigio. Il duello con Berardi esalta la domenica sera degli spettatori neutrali.