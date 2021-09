Ora falsificano anche la Vespa | scooter Piaggio taroccati | ecco quanto costavano

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ora falsificano

LA NAZIONE

Livorno, 28 settembre 2021 - Erano in tutto per tutto scooter simili alla celeberrima Vespa Piaggio , eccellenza italiana prodotta in Toscana . Si tratta di scooter taroccati provenienti dalla Cina ...Epperò queste continue e spudorate aggressioni al Made in Italysono un vero e proprio allarme. ... I Paesi che(il marchio) maggiormente sono gli USA, l'America Latina e l'Australia. ...Livorno, 28 settembre 2021 - Erano in tutto per tutto scooter simili alla celeberrima Vespa Piaggio, eccellenza italiana prodotta in Toscana. Si tratta di scooter taroccati provenienti dalla Cina che ...Facebook ha annunciato la sospensione del piano per una versione per bambini del suo social. La piattaforma si concentrerà sugli strumenti di controllo da parte dei genitori I tempi per la versione di ...