Omicidio Ziliani | interrogate le due figlie della vigilessa e Mirto Milani | i tre restano in silenzio davanti al gip

(Di martedì 28 settembre 2021) Si sono avvalsifacoltà di non rispondere Paola e Silvia Zani e, i tre accusati dell’di Laura, madre delle due ragazze. Nel corso dell’interrogatorio di garanzia non hanno risposto alle domandegiudice per le indagini preliminari di Brescia, Alessandra Sabatucci. La procura di Brescia ipotizza di interrogarli tra qualche giorno. È durato solo 40 minuti, sostanzialmente in, l’interrogatorio delle due sorelle accusate dell’madre, l’exdi Temù, nel bresciano, scomparsa l’8 maggio e trovata morta l’8 agosto scorso. Così come scena muta ha fatto, il fidanzatosorella maggiore, ...