"Non puoi dire certe cose a una donna". Uomini e donne, insulto senza precedenti in studio: cala il gelo (Di martedì 28 settembre 2021) "Non sei brillante, neppure ironica. Non hai verve, sei diventata lessa": un giudizio sprezzante quello dato dal cavaliere Filiberto a Gemma Galgani nello studio di Uomini e donne. L'uomo ha spiegato di aver perso interesse per la dama torinese subito dopo essere uscito con lei: "Mi hai deluso. Ti pensavo sveglia…". Subito dopo, però, è intervenuto Gianni Sperti, che ha difeso a spada tratta Gemma. Il popolare opinionista di Uomini e donne, infatti, ha criticato duramente il cavaliere Filiberto e l'ha definito un cafone: "Non puoi dire certe parole a una signora. Con tutto il rispetto eh, a una certa età dovresti parlare in un altro modo. Potevi esprimere il concetto senza trascendere in questo modo”. La Galgani, invece, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) "Non sei brillante, neppure ironica. Non hai verve, sei diventata lessa": un giudizio sprezzante quello dato dal cavaliere Filiberto a Gemma Galgani nellodi. L'uomo ha spiegato di aver perso interesse per la dama torinese subito dopo essere uscito con lei: "Mi hai deluso. Ti pensavo sveglia…". Subito dopo, però, è intervenuto Gianni Sperti, che ha difeso a spada tratta Gemma. Il popolare opinionista di, infatti, ha criticato duramente il cavaliere Filiberto e l'ha definito un cafone: "Nonparole a una signora. Con tutto il rispetto eh, a una certa età dovresti parlare in un altro modo. Potevi esprimere il concettotrascendere in questo modo”. La Galgani, invece, ...

