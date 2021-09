(Di martedì 28 settembre 2021) Un convegno della federazione dell’industriale italiana fa il punto sull'utilizzo dei Non Fungible Token in campole

Advertising

BrunoRuffilli : #NFT e musica si confrontano con le leggi sul copyright e le normative fiscali: ne parla @enzomazza su Italian Tech - CorriereQ : NFT e musica si confrontano con le leggi sul copyright e le normative fiscali - FIMI_IT : RT @LaStampa: NFT e musica si confrontano con le leggi sul copyright e le normative fiscali - enzomazza : RT @LaStampa: NFT e musica si confrontano con le leggi sul copyright e le normative fiscali - LaStampa : NFT e musica si confrontano con le leggi sul copyright e le normative fiscali -

Ultime Notizie dalla rete : NFT musica

Ondamusicale

TechTalk: Boosta, glie ladopo la pandemia Nel nuovo ecosistema deglinon mancano poi gli aspetti fiscali e tributari che sono stati affrontati nel dettaglio dal Tenente Colonnello ...... all' industry dello sport, dellae dell'intrattenimento, di creare nuove forme di guadagno. I fan acquistanosulla piattaforma e, per il solo fatto di conservarli in portafoglio ricevono ...Un convegno della federazione dell’industria musicale italiana fa il punto sull'utilizzo dei Non Fungible Token in campo musicale ...Il celebre meme della bambina schifata è diventato, come era prevedibile, un NFT che ha fatto guadagnare parecchi soldi alla famiglia della piccola ...