"Meghan Markle prega per i poveri con indosso 450mila dollari". I tabloid britannici ancora contro l'ex attrice (Di martedì 28 settembre 2021) Occhi puntati su Meghan Markle e - ancora una volta - i tabloid britannici non risparmiano critiche alla moglie del principe Harry. I duchi di Sussex sono stati ospiti a New York e hanno presenziato a una conferenza sull’importanza dell’equa distribuzione dei vaccini, contro le nazioni più ricche che accumulano dosi mentre in quelle povere non ce ne sono di disponibili. Per l’occasione - dettagli sottolineati dal Daily Mail, come simbolo di ipocrisia - Markle indossava un abito bianco da 4mila 500 dollari, orecchini, orologio e braccialetto firmati Cartier, rispettivamente da 16mila 500 dollari, 12mila dollari e 6mila 900 dollari.Durante la quattro giorni per le strade della Grande Mela, il totale del ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 28 settembre 2021) Occhi puntati sue -una volta - inon risparmiano critiche alla moglie del principe Harry. I duchi di Sussex sono stati ospiti a New York e hanno presenziato a una conferenza sull’importanza dell’equa distribuzione dei vaccini,le nazioni più ricche che accumulano dosi mentre in quelle povere non ce ne sono di disponibili. Per l’occasione - dettagli sottolineati dal Daily Mail, come simbolo di ipocrisia -indossava un abito bianco da 4mila 500, orecchini, orologio e braccialetto firmati Cartier, rispettivamente da 16mila 500, 12milae 6mila 900.Durante la quattro giorni per le strade della Grande Mela, il totale del ...

