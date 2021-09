Juve, Agnelli: «Duro colpo dal Covid in un momento di massima tensione» (Di martedì 28 settembre 2021) “Le vittorie di questi ultimi 10 anni sono state accompagnate da uno straordinario sviluppo della società in termini di ricavi, affermazione del brand nel panorama globale, infrastrutturale (Stadium e Village), progettualità sportiva (Women e U23) e di organico. Sono convinto che la Juventus abbia, oggi, le caratteristiche adatte per affrontare le sfide future”. E’ quanto scrive Andrea Agnelli, presidente della Juventus, nella lettera agli azionisti del club bianconero. “È giusto sottolineare, tuttavia, che nel momento di massima tensione verso lo sviluppo, con imponenti mezzi finanziari messi a disposizione della società, il calcio e la Juventus in particolare – spiega – hanno subito un durissimo colpo a causa della pandemia ... Leggi su footdata (Di martedì 28 settembre 2021) “Le vittorie di questi ultimi 10 anni sono state accompagnate da uno straordinario sviluppo della società in termini di ricavi, affermazione del brand nel panorama globale, infrastrutturale (Stadium e Village), progettualità sportiva (Women e U23) e di organico. Sono convinto che lantus abbia, oggi, le caratteristiche adatte per affrontare le sfide future”. E’ quanto scrive Andrea, presidente dellantus, nella lettera agli azionisti del club bianconero. “È giusto sottolineare, tuttavia, che neldiverso lo sviluppo, con imponenti mezzi finanziari messi a disposizione della società, il calcio e lantus in particolare – spiega – hanno subito un durissimoa causa della pandemia ...

Advertising

forumJuventus : La lettera di Agnelli agli shareholders: 'Sistema calcio obsoleto e da cambiare. La Juve sarà ancora protagonista c… - GoalItalia : 'I danni causati dal Covid sono stati ingenti' ??? 'La Super League si propone di offrire il miglior spettacolo cal… - Antonio79950218 : @Aleamoruso99 Dopo un anno di superlega perderebbero anche gli ultimi appassionati del calcio, altro che pensare al… - tassottia : Il nostro presidente, Andrea Agnelli, non sarà un gigante di simpatia, ma Ceferin oltre a fare la figura dello stup… - MCorleoon : @TUTTOJUVE_COM Il Napoli non ha un livello per vincere lo scudetto e la Juve non ha più un giocatore di alto livell… -