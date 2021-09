Gf Vip, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe è accaduto subito dopo la puntata (Di martedì 28 settembre 2021) Continuano le provocazioni a distanza tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. A dire il vero, è sempre la moglie di Paolo Bonolis a lanciare il sassolino e stavolta, dopo la foto con Giancarlo Magalli (acerrimo nemico della Volpe), il pretesto è una foto con il figlio Davide Bonolis, che recita: "Le cose che contano … lui con me sempre. Tutto il resto è frustrazione". Lo scatto è finito come sempre su Instagram e reclama a gran voce un commento dell'altra opinionista, la quale al momento tace e non è detto voglia rilanciare o alimentare questa antipatia, che potrebbe anche sembrare un abile modo di risollevare gli ascolti del Grande Fratello Vip. La versione di Sonia Bruganelli: "Pensavo fosse più forte"Un round a tre tempi quello della diretta ... Leggi su howtodofor (Di martedì 28 settembre 2021) Continuano le provocazioni a distanza tra. A dire il vero, è sempre la moglie di Paolo Bonolis a lanciare il sassolino e stavolta,la foto con Giancarlo Magalli (acerrimo nemico della), il pretesto è una foto con il figlio Davide Bonolis, che recita: "Le cose che contano … lui con me sempre. Tutto il resto è frustrazione". Lo scatto è finito come sempre su Instagram e reclama a gran voce un commento dell'altra opinionista, la quale al momento tace e non è detto voglia rilanciare o alimentare questa antipatia, che potrebbe anche sembrare un abile modo di risollevare gli ascolti del Grande Fratello Vip. La versione di: "Pensavo fosse più forte"Un round a tre tempi quello della diretta ...

