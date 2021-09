Gabriel Garko, svolta nella vita: “Ora vorrei un figlio” (Di martedì 28 settembre 2021) Quanto tempo occorre affinché una vita cambi per sempre? Bastano davvero pochi istanti: ora, ad un anno di distanza da quando Gabriel Garko ha deciso di fare pubblicamente coming out, per lui è tempo di tirare le somme. E non potrebbe essere più orgoglioso di come siano andate le cose, anche se ha dovuto superare momenti molto difficili. In una lunga intervista a FQMagazine, l’attore si è lasciato andare a riflessioni molto profonde su quella che è la sua vita oggi, in un periodo ancora di adattamento. Esattamente un anno fa aveva letto una toccante lettera con le lacrime agli occhi, rivelando davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip la sua omosessualità, e da quel momento tutto è cambiato. “Da una parte è come se mi sentissi nudo ed esposto, dall’altra come se mi stessi adattando dopo aver ritrovato me stesso e ... Leggi su dilei (Di martedì 28 settembre 2021) Quanto tempo occorre affinché unacambi per sempre? Bastano davvero pochi istanti: ora, ad un anno di distanza da quandoha deciso di fare pubblicamente coming out, per lui è tempo di tirare le somme. E non potrebbe essere più orgoglioso di come siano andate le cose, anche se ha dovuto superare momenti molto difficili. In una lunga intervista a FQMagazine, l’attore si è lasciato andare a riflessioni molto profonde su quella che è la suaoggi, in un periodo ancora di adattamento. Esattamente un anno fa aveva letto una toccante lettera con le lacrime agli occhi, rivelando davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip la sua omosessualità, e da quel momento tutto è cambiato. “Da una parte è come se mi sentissi nudo ed esposto, dall’altra come se mi stessi adattando dopo aver ritrovato me stesso e ...

