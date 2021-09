Fedez denunciato da Pietro Maso per diffamazione aggravata: lo citò in una sua canzone del 2015 (Di martedì 28 settembre 2021) Fedez denunciato da Pietro Maso per averlo citato in una sua canzone del 2015. Il cantante è indagato dalla Procura di Roma per l’accusa di diffamazione aggravata nei confronti di Maso, che ha scontato una pena ad oltre 30 anni di carcere per avere ucciso nel 1991 i suoi genitori. L’iscrizione nel registro degli indagati è un atto formale legato ad una denuncia presentata nei mesi scorsi dall’avvocato Alessio Pomponi, difensore di Maso, in relazione al testo della canzone “No Game-Freestyle” pubblicata nel giugno scorso da Fedez dove si fa riferimento alla vicenda processuale di Maso. Nel brano l’artista cita Maso, tornato libero nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021)daper averlo citato in una suadel. Il cantante è indagato dalla Procura di Roma per l’accusa dinei confronti di, che ha scontato una pena ad oltre 30 anni di carcere per avere ucciso nel 1991 i suoi genitori. L’iscrizione nel registro degli indagati è un atto formale legato ad una denuncia presentata nei mesi scorsi dall’avvocato Alessio Pomponi, difensore di, in relazione al testo della“No Game-Freestyle” pubblicata nel giugno scorso dadove si fa riferimento alla vicenda processuale di. Nel brano l’artista cita, tornato libero nel ...

