DiMartedì, ospiti puntata 28 settembre 2021

Sarà in onda stasera DiMartedì, il programma condotto da Giovanni Floris in onda su La7. Nella puntata di oggi, martedì 28 settembre 2021, a partire dalle 21.15 circa, si tornerà a puntare gli occhi sui temi più caldi di politica e attualità, senza dimenticare argomenti importanti quali fisco, pensioni, cultura, scienza, costume e società. Al centro del programma, le ultime notizie sulla situazione sanitaria del nostro paese e sulle elezioni amministrative.

DiMartedì 28 settembre 2021: ospiti

Tra gli ospiti in studio troveremo: l'ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte; l'ex magistrato Piercamillo Davigo; Barbara Gallavotti, autrice di Superquark; l'attrice Sabina Guzzanti; l'economista Carlo Cottarelli; la professoressa Elsa ...

