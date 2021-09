Cts conferma aumento capienza stadi, cinema e teatri (Di martedì 28 settembre 2021) (Teleborsa) – confermato l’aumento della capienza per teatri, cinema e stadio. Il Cts si è riunito ieri e, dopo tre ore, ha risposto alle domande poste dal Ministro della Cultura Dario Franceschini e dalla sottosegretaria con delega allo sport Valentina Vezzali, annunciando le sospirate riaperture per lo sport e lo spettacolo. Queste indicazioni dovranno ora essere recepite da un provvedimento del governo, che potrebbe arrivare già mercoledì con la riunione del Consiglio dei Ministri. Le nuove capienze La capienza negli stadio e negli altri luoghi all’aperto potrà salire al 75% dall’attuale 50% ed al chiuso (palazzetti dello sport) al 50% dall’attuale 25%. Meglio per cinema e teatri, dove la capienza ... Leggi su quifinanza (Di martedì 28 settembre 2021) (Teleborsa) –to l’dellapero. Il Cts si è riunito ieri e, dopo tre ore, ha risposto alle domande poste dal Ministro della Cultura Dario Franceschini e dalla sottosegretaria con delega allo sport Valentina Vezzali, annunciando le sospirate riaperture per lo sport e lo spettacolo. Queste indicazioni dovranno ora essere recepite da un provvedimento del governo, che potrebbe arrivare già mercoledì con la riunione del Consiglio dei Ministri. Le nuove capienze Laneglio e negli altri luoghi all’aperto potrà salire al 75% dall’attuale 50% ed al chiuso (palazzetti dello sport) al 50% dall’attuale 25%. Meglio per, dove la...

