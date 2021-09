Come inviare ordini con Metatrader (Di martedì 28 settembre 2021) L’invio degli ordini su Metatrader avviene tramite la finestra Ordine, che ti consente di inviare ordini a Mercato (detto anche “ordine diretto”) o ordini Pendenti. Puoi aprire questa finestra in 3 differenti modi. Primo metodo: un rapido click sull’ icona Nuovo Ordine, che solitamente si trova nella parte alta della piattaforma, aprirà la finestra che cerchiamo. Secondo metodo: il modo più rapido; premendo F9 otterrai immediatamente la finestra di invio ordini Terzo metodo: premi sul grafico con il tasto destro, scegli la prima voce “Compravendita” e scegli la prima tra le tre opzioni. Al termine di una qualsiasi di queste procedure otterrai la finestra per inviare immediatamente il tuo ordine. Vediamo Come si presenta. Ecco una descrizione dei campi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 settembre 2021) L’invio deglisuavviene tramite la finestra Ordine, che ti consente dia Mercato (detto anche “ordine diretto”) oPendenti. Puoi aprire questa finestra in 3 differenti modi. Primo metodo: un rapido click sull’ icona Nuovo Ordine, che solitamente si trova nella parte alta della piattaforma, aprirà la finestra che cerchiamo. Secondo metodo: il modo più rapido; premendo F9 otterrai immediatamente la finestra di invioTerzo metodo: premi sul grafico con il tasto destro, scegli la prima voce “Compravendita” e scegli la prima tra le tre opzioni. Al termine di una qualsiasi di queste procedure otterrai la finestra perimmediatamente il tuo ordine. Vediamosi presenta. Ecco una descrizione dei campi ...

