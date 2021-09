Claudio Amendola e Francesca Neri | una malattia da incubo

Leggi su tvzoom

(Di martedì 28 settembre 2021): «Il dolore dellami ha fallo pensare al suicidio Le notti insonni sulle chat» Corriere della sera, pagina 31, di Valerio Cappelli. Si racconta e si mette a nudo in modo spietatamente sincero, con il coraggio della sua natura lunare, i suoi chiaroscuri. Come carne viva (Rizzoli) è l’autoritratto di. Non diche deve piacere a tutti. L’attrice resta sullo sfondo. In primo piano ci sono il rapporto devastante con sua madre e lache le ha cambiato la vita, costringendola a restare chiusa dentro una stanza di casa sua, bloccata da quel suo corpo idolatrato da tutti. Perché la definisce un’autogeografia, è una mappatura della mente e del corpo?«Una mappatura dell’anima. Non è una autobiografia. Qualcosa racconto del ...