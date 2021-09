Ciclismo, Vincenzo Nibali: “Ho vissuto un periodo buio, ma ho ancora qualcosa da dare” (Di martedì 28 settembre 2021) Vincenzo Nibali, oggi, si presenterà ai nastri di partenza di quella che, per lui, è la corsa di casa: il Giro di Sicilia. Lo Squalo dello Stretto, che ha palesato un buon colpo di pedale al Giro del Lussemburgo, proverà a conquistare il successo finale. I rivali principali del messinese, sulla carta, sono l’eterno Alejandro Valverde, il campione uscente Brandon McNulty, Romain Bardet e un David De la Cruz che è uscito dalla Vuelta in grandissima forma. Al Giro di Sicilia, inoltre, lo Squalo punta a rifinire la condizione in vista del grande appuntamento di fine stagione: il Giro di Lombardia. Queste, oltretutto, saranno le ultime gara di Vincenzo in maglia Trek-Segafredo. Il siciliano, dopo un biennio poco entusiasmante nel team italoamericano, infatti, nel 2021 tornerà in quell’Astana con la quale spese i suoi anni migliori e vinse ... Leggi su oasport (Di martedì 28 settembre 2021), oggi, si presenterà ai nastri di partenza di quella che, per lui, è la corsa di casa: il Giro di Sicilia. Lo Squalo dello Stretto, che ha palesato un buon colpo di pedale al Giro del Lussemburgo, proverà a conquistare il successo finale. I rivali principali del messinese, sulla carta, sono l’eterno Alejandro Valverde, il campione uscente Brandon McNulty, Romain Bardet e un David De la Cruz che è uscito dalla Vuelta in grandissima forma. Al Giro di Sicilia, inoltre, lo Squalo punta a rifinire la condizione in vista del grande appuntamento di fine stagione: il Giro di Lombardia. Queste, oltretutto, saranno le ultime gara diin maglia Trek-Segafredo. Il siciliano, dopo un biennio poco entusiasmante nel team italoamericano, infatti, nel 2021 tornerà in quell’Astana con la quale spese i suoi anni migliori e vinse ...

