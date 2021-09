Champions, Shakhtar-Inter 0-0 (Di martedì 28 settembre 2021) Shakhtar Donetsk e Inter pareggiano 0-0 nel match valido per la seconda giornata del gruppo D di Champions League disputato allo stadio Olimpico di Kiev. Le due squadre conquistano così il primo punto in classifica. Alle 21 in campo al Bernabeu Real Madrid e Sheriff Tiraspol che guidano il girone a quota 3. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 28 settembre 2021)Donetsk epareggiano 0-0 nel match valido per la seconda giornata del gruppo D diLeague disputato allo stadio Olimpico di Kiev. Le due squadre conquistano così il primo punto in classifica. Alle 21 in campo al Bernabeu Real Madrid e Sheriff Tiraspol che guidano il girone a quota 3. L'articolo proviene da Italia Sera.

