C'è la notizia dal Napoli su Lobotka: le condizioni

Dopo il successo sul Cagliari, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro lo Spartak Mosca in programma giovedì allo Stadio Maradona per la seconda giornata di Europa League. Di seguito il report ufficiale del club: La squadra ha iniziato la sessione con attivazione e partitina con le porte piccole. Successivamente esercitazione tattica. Di seguito la rosa si è divisa in due gruppi. Un gruppo ha svolto lavoro in palestra mentre l'altro è stato impegnato in lavoro di forza in campo. Per Lobotka terapie e allenamento personalizzato in campo.

