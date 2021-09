Canalizzazione acque | ristoratori del centro storico potranno dire addio ai depuratori autonomi

(Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Finalmente ideldi Benevento non dovranno più caricarsi dei costi di un depuratore autonomo, il che avrà un impatto positivo sui nostri fiumi e sull’economia locale. È una conquista di civiltà che non poteva più essere procrastinata”. Così Clemente Mastella in una nota stampa. “La variante al progetto originario che consentirà di convogliare una parte dellereflue provenienti dalla parte alta della città nel depuratore dell’area industriale di Ponte Valentino ha ricevuto il via libera nel corso di una riunione convocata dal Commissario Straordinario Unico di Governo, Maurizio Giugni, presso la sede dell’Ente Idrico Campano a Napoli. La mancanza di un depuratore è stata una delle eredità più pesanti con cui abbiamo dovuto fare i conti. Con ...

