Borsa: Europa in calo con tecnologici, occhi su Forum Bce (Di martedì 28 settembre 2021) Borse europee in rosso con l'indice d'area, lo stoxx 600, che perde un punto percentuale con vendite in particolare sui titoli legati ai tecnologici e, a seguire, immobiliare e industriali. Seduta a ...

