Bollette, il governo Draghi non evita la stangata sulla luce (+29,8%) e sul gas (+14,4%) (Di martedì 28 settembre 2021) Da venerdì maxi rincaro delle Bollette. Quella della luce aumenterà del 29,8%, mentre quella del gas salirà del 14,4%. Sono rincari che hanno pochissimi precedenti nella storia italiana. Ma che molti giornali “vendono” come un successo del governo Draghi, perché l’impatto degli aumenti sarebbe dovuto essere maggiore. L’Arera in un comunicato ha dato l’annuncio specificando che “la straordinaria dinamica dei prezzi delle materie prime verso i massimi storici – ancora in forte crescita per la ripresa delle economie dopo i ribassi dovuti alla pandemia e le difficoltà nelle filiere di approvvigionamento – e le alte quotazioni dei permessi di emissione di CO2, avrebbero portato ad un aumento superiore al 45% della bolletta dell’elettricità e di oltre il 30% di quella del gas”. Bollette: pesa la tassa ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 settembre 2021) Da venerdì maxi rincaro delle. Quella dellaaumenterà del 29,8%, mentre quella del gas salirà del 14,4%. Sono rincari che hanno pochissimi precedenti nella storia italiana. Ma che molti giornali “vendono” come un successo del, perché l’impatto degli aumenti sarebbe dovuto essere maggiore. L’Arera in un comunicato ha dato l’annuncio specificando che “la straordinaria dinamica dei prezzi delle materie prime verso i massimi storici – ancora in forte crescita per la ripresa delle economie dopo i ribassi dovuti alla pandemia e le difficoltà nelle filiere di approvvigionamento – e le alte quotazioni dei permessi di emissione di CO2, avrebbero portato ad un aumento superiore al 45% della bolletta dell’elettricità e di oltre il 30% di quella del gas”.: pesa la tassa ...

petergomezblog : Elettricità e gas, ecco la stangata. Bollette più care del 30 e del 14% nonostante l’intervento del governo per cal… - Tg3web : Dal primo ottobre è in arrivo una vera stangata sulle bollette di luce e gas, che aumenteranno rispettivamente di q… - repubblica : Bollette, dall'1 ottobre rincari record nonostante l'intervento del governo: l'elettricita' aumentera' del 29,8% e… - Lucia23670081 : RT @SecolodItalia1: Bollette, il governo Draghi non evita la stangata sulla luce (+29,8%) e sul gas (+14,4%) - matteonograzie : Tranquilli dopo il saldo e stralcio delle tasse questo mitico governo ci regalerà anche quello delle bollette…o no??… -