ATP Finals 2021 | i qualificati e chi si gioca gli ultimi posti Berrettini quasi sicuro | Sinner ci prova

Leggi su oasport

(Di martedì 28 settembre 2021) Si avvicina il momento di comporre in modo definitivo il lotto degli ottotori che andranno a disputare le ATP, le prime della storia in Italia, al Pala Alpitour di Torino. Nel palasport piemontese, nato per le Olimpiadi e diventato senza mezze misure il più capiente d’Italia (con favore di organizzatori sportivi e concertistici), quattro nomi sono già certezze, altri quattro sono ancora da svelare. Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas: questi tre sono i già certi dire nella settimana piemontese dal 14 al 21 novembre. Il serbo vuole arrivare là dove mai nessuno è riuscito, in quanto non ci sono mai state sei vittorie nell’evento un tempo noto semplicemente come “il Masters”. Estremamente vicino è anche Alexander Zverev, i cui 4915 punti di fatto impediscono a chiunque altro di ...