Alfonso Signorini completamente asfaltato! Notizia tremenda (Di martedì 28 settembre 2021) Ieri è andata in onda una nuova puntata del GF Vip. Tuttavia per Alfonso Signorini ci sono brutte notizie: i motivi Lunedì 27 settembre è andata in onda una nuova puntata del Gf vip. Brutte notizie però sono giunte ad Alfonso Signorini. Infatti la fiction di Rai Uno, I Bastardi di Pizzofalcone, con Alessandro Gassman, ha avuto nuovamente la meglio sul reality show. Il prodotto ha ottenuto quasi lo stesso share della settimana scorsa pari al 21.5%. Ha tenuto dunque incollati circa 4.458.000 di spettatori. Lunedì 20 settembre erano stati 4.496.000. Invece il Gf Vip ha raccolto 2.828.000 di utenze, pari al 19.2% di share. Di seguito gli ascolti completi della prima serata: Rai 2: Il giustiziere della notte ha interessato 1.206.000 spettatori (5.4%).Rai 3: Presadiretta ha catturato l'attenzione di ...

GrandeFratello : A sole poche ore dalla diretta di #GFVIP di questa sera, il nostro Alfonso Signorini ha qualche anticipazione (e no… - trash_italiano : Jo Squillo partita con le migliori intenzioni indossando il niqab. Ma poi è terminata con Jo: 'ma come fanno a viv… - zazoomblog : “Tutti immaginavano già”. GF Vip 6 doccia gelata per Alfonso Signorini: viene fuori dopo la diretta di ieri - #“Tu… - smiletiziano1 : 'Sto facendo delle interviste per Alfonso Signorini, 'le interviste sul binario' sai che noi abbiamo il treno' ??… - TV_Italiana : #iBastardiDiPizzofalcone mettono sotto scacco il #GFVIP. ?? La serie tv con @GassmanGassmann registra il 21.4% di sh… -