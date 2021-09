Urbino, laurea ad honorem dall’Università Carlo Bo a Roberto Mancini (Di lunedì 27 settembre 2021) Il ct dell’Italia, Roberto Mancini, ha ricevuto quest’oggi la laurea Magistrale Honoris Causa in Scienze dello Sport da parte dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo tramite il rettore dell’ateneo marchigiano Giorgio Calcagnini. Nella motivazione, si spiega come sia stato riconosciuto il valore sociale dello sport. Il mister di Jesi nella sua lezione ‘Leadership, coesione, spirito di gruppo, clima relazionale: come costruire una team vincente nello sport’ ha esordito dicendo: “Voglio esprimere il mio legittimo orgoglio, perché con questo mio riconoscimento viene confermato il valore dello sport a livello sociale. L’allenatore oggi più che mai svolge un compito da team leader. il gioco del calcio per motivi tecnici, ambientali, culturali e sociali rappresenta un caso di studio per la gestione di ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 settembre 2021) Il ct dell’Italia,, ha ricevuto quest’oggi laMagistrale Honoris Causa in Scienze dello Sport da parte dell’Università degli Studi diBo tramite il rettore dell’ateneo marchigiano Giorgio Calcagnini. Nella motivazione, si spiega come sia stato riconosciuto il valore sociale dello sport. Il mister di Jesi nella sua lezione ‘Leadership, coesione, spirito di gruppo, clima relazionale: come costruire una team vincente nello sport’ ha esordito dicendo: “Voglio esprimere il mio legittimo orgoglio, perché con questo mio riconoscimento viene confermato il valore dello sport a livello sociale. L’allenatore oggi più che mai svolge un compito da team leader. il gioco del calcio per motivi tecnici, ambientali, culturali e sociali rappresenta un caso di studio per la gestione di ...

