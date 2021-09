Terza dose | quando va fatta e chi ha la priorità | la circolare

(Di lunedì 27 settembre 2021) Via libera per over 80 e personale ed ospiti delle Rsa. Solo 'in un momento successivo' toccherà agli operatori ...

NicolaPorro : Un medico ha diversi dubbi sulla terza dose. Ecco quali ?? #CaroPorro - Agenzia_Ansa : 'La terza dose a tutti i medici, ognuno è a rischio'. E' la richiesta del presidente dell'Ordine dei Medici Fnomceo… - TgLa7 : Il presidente statunitense #JoeBiden riceverà la terza dose del vaccino contro il #Covid nel pomeriggio di oggi. Lo… - Armandoann4 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Joe Biden riceve la terza dose di vaccino #JoeBiden - glooit : Joe Biden riceve la terza dose di vaccino Covid: “È sicura ed efficace, così salviamo vite” leggi su Gloo… -

Washington, 27 settembre 2021 Il Presidente degli Stati Uniti Biden ha fatto ladi vaccino anti Covid in diretta. / Facebook President Joe BidenIl Cts ha esaminato le proposte su un possibile aumento delle capienze degli impianti pubblici. La nuova percentuale potrebbe essere compresa fra il 75 e l'80%, anche grazie all'uso del Green passNew York, 27 settembre - New York sceglie la linea dura nei confronti di medici e infermieri no vax. Chi non ha ricevuto entro il 27 settembre almeno una dose di vaccino contro il virus Sars CovII per ...Ora c'è il via libera del Cts alla terza dose di vaccino per gli over 80, per gli ospiti delle Rsa e per i sanitari più esposti al contagio. Lo conferma una circolare del Ministero della Salute.