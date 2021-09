Terremoto a Creta | un morto e 12 feriti dopo violenta scossa Una residente | “È un miracolo che non ci siano altre vittime”

(Di lunedì 27 settembre 2021) Un, almeno dodicie mille case danneggiate. È la stima provvisoria del fortissimoavvertito lunedì mattina sull’sola di. La prima, la peggiore, ha raggiunto i 6,1 gradi di magnitudo mentre per tutta la mattina è proseguito lo sciame sismico con almeno venti scosse fino a 4.6 di magnitudo. L’area maggiormente colpita è quella della capitale Iraklion, dove tutte le scuole sono state evacuate. Ha perso la vita un operaio di 65 anni, schiacciato dalla cupola della chiesa del profeta Elia che stava ristrutturando assieme addue persone che, fortunatamente, sono riuscite a mettersi in salvo grazie al lavoro delle squadre di soccorso. L’uomo lascia una moglie, due figli ed un nipotino appena nato.nove persone sono rimaste ...

