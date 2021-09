Superlega, Uefa cancella procedimenti contro Juve, Real e Barcellona (Di lunedì 27 settembre 2021) La Uefa cancella i procedimenti disciplinari nei confronti di Juventus, Real Madrid e Barcellona per il progetto Superlega. I 3 club sono rimasti gli unici a sostenere l’iniziativa, abbandonata da altre 9 società ‘perdonate’ dalla Uefa dopo il sì alle condizioni imposte dalla confederazione europea guidata dal presidente Aleksander Ceferin. In una nota, la Uefa ha annunciato l’eliminazione di ogni indagine a carico dei 3 club ‘ribelli’. Il procedimento disciplinare, sospeso sulla base degli atti emessi dal tribunale di Madrid, è stato definitivamente archiviato. La Uefa avrebbe rischiato un’incriminazione per mancata obbedienza all’autorità giudiziaria, con conseguenti sanzioni pecuniarie. AGNELLI – La svolta ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 settembre 2021) Ladisciplinari nei confronti dintus,Madrid eper il progetto. I 3 club sono rimasti gli unici a sostenere l’iniziativa, abbandonata da altre 9 società ‘perdonate’ dalladopo il sì alle condizioni imposte dalla confederazione europea guidata dal presidente Aleksander Ceferin. In una nota, laha annunciato l’eliminazione di ogni indagine a carico dei 3 club ‘ribelli’. Il procedimento disciplinare, sospeso sulla base degli atti emessi dal tribunale di Madrid, è stato definitivamente archiviato. Laavrebbe rischiato un’incriminazione per mancata obbedienza all’autorità giudiziaria, con conseguenti sanzioni pecuniarie. AGNELLI – La svolta ...

Advertising

capuanogio : ?? Resa della #UEFA: cancellati i procedimenti (già sospesi) contro #Barcellona, #Juventus e #RealMadrid per la vic… - tancredipalmeri : ESCLUSIVA: La Uefa abbandona per ora sanzioni contro le 3 della SuperLega e non richiederà le multe delle altre 9… - forumJuventus : La Uefa si arrende: cancellati i procedimenti disciplinari contro Juve, Barça e Real ? - Manuel97__ : La vera SuperLega, sarebbe riuscire a cacciare Ceferin, e rivoluzionare in meglio, la già esistente UEFA stessa. Se… - Claudio69_ : RT @CalcioFinanza: Ufficiale, l’Uefa cancella il procedimento contro Juventus, Real Madrid e Barcellona per la Superlega -