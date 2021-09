Sileri ottimista | ' Quarantena ridotta da subito e poi eliminata per i vaccinati'

(Di lunedì 27 settembre 2021) Per il sottosegretario alla Salute, Pier Paolo, intervistato a 'Mattina 24' su Radio 24, laper icontro il Covid non vieneda"perché vi è sempre il ...

Ultime Notizie dalla rete : Sileri ottimista

Tra il 2020 e il 2021 "sono oltre 600 mila gli interventi chirurgici saltati per l'emergenza Covid", ha poi aggiuntoaggiornando i dati dell'allarme lanciato della Società italiana di ...Nessun dubbio, dunque, da parte disull' importanza della vaccinazione dei bambini. Inoltre, si è dettosul fronte scuola: " Aumenteranno i contagi e che avremo classi che devono ...Per il sottosegretario alla Salute, Pier Paolo Sileri, intervistato a 'Mattina 24' su Radio 24, la quarantena per i vaccinati contro il Covid non viene eliminata da subito "perché vi è sempre il ...Pierpaolo Sileri su terza dose: "Per tutti se aumenteranno casi, sarà segnale". E su vaccino ad under 12: "Stesse regole, ma sicuramente niente obbligo".