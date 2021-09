Sileri | “Il green pass sarà eliminato con la fine della pandemia La quarantena per i vaccinati? Va ridotta subito e poi eliminata”

(Di lunedì 27 settembre 2021) “Manifestare è sempre lecito ed è un diritto di tutti, ma la motivazione delle contestazioni contro illa comprendo un po’ meno. Vorrei spiegare a queste persone che il, per come è stato organizzato sia nella partevaccinazione, sia nella parte diagnostica coi tamponi, in realtà è uno strumento di libertà“. Così, ai microfoni di “24 Mattino” (Radio24) il sottosegretario alla Salute Pierpaolocommenta le proteste di piazza contro il certificato verde, aggiungendo: “È proprio grazie alche oggi l’Italia sta andando meglio di tanti altri Paesi occidentali, che fino a qualche mese fa vedevamo come miraggio in termini di percentuali di vaccinazioni e di andamento del contagio. Oggi l’Italia è esempio nel mondo, ...

Le parole di Pierpaolo Sileri sulla durata del green pass ' Il green pass non è un passaporto che dura 10 anni, avrà una scadenza. Non vivremo per sempre con il green pass, è temporaneo e vedrà una fine quando finirà la ... "Credo che arriveremo a togliere la quarantena ai vaccinati passando per una ulteriore riduzione. E' un momento di transizione questo, le cose stanno andando molto bene, osserviamo ciò che accad ... Covid, "quarantena ridotta ai vaccinati, poi eliminata del tutto". A dirlo è il sottosegretario alla Salute Sileri: "Nel tempo toglieremo mascherina e distanziamento" La quarantena per gli immunizzati ...