Roma, Totti compie 45 anni: i tifosi attendono il suo ritorno (Di lunedì 27 settembre 2021) Francesco Totti compie oggi 45 anni e nonostante non sia più un giocatore dal 2017, l’affetto che i tifosi e la città di Roma nutrono per lui è rimasto immutato come quando calcava i campi degli stadi. Per la leggenda giallorossa questo è il terzo compleanno da quando ha lasciato la Roma in quel 17 giugno del 2019, una data decisamente agrodolce per ogni Romanista: sì perché il 17 giugno 2001 i Giallorossi festeggiavano il loro terzo e finora ultimo scudetto, con Totti capitano. Nella mente e nel cuore di tutti Francesco da Trigoria non se n’è mai andato: Totti è ancora Il Capitano, nonostante ora la fascia la stia indossando qualcun altro. Non uno qualunque certo, visto che si tratta di Lorenzo Pellegrini, l’unico che Francesco abbia ... Leggi su footdata (Di lunedì 27 settembre 2021) Francescooggi 45e nonostante non sia più un giocatore dal 2017, l’affetto che ie la città dinutrono per lui è rimasto immutato come quando calcava i campi degli stadi. Per la leggenda giallorossa questo è il terzo compleanno da quando ha lasciato lain quel 17 giugno del 2019, una data decisamente agrodolce per ogninista: sì perché il 17 giugno 2001 i Giallorossi festeggiavano il loro terzo e finora ultimo scudetto, concapitano. Nella mente e nel cuore di tutti Francesco da Trigoria non se n’è mai andato:è ancora Il Capitano, nonostante ora la fascia la stia indossando qualcun altro. Non uno qualunque certo, visto che si tratta di Lorenzo Pellegrini, l’unico che Francesco abbia ...

Advertising

CB_Ignoranza : Se c’è una frase che afferma “I giocatori vanno, i club restano”, forse in questo caso non possiamo usarla, perché… - chetempochefa : “Fare il capitano di questa squadra è stato un onore. Vi amo, grazie Roma.” Facciamo tanti auguri di buon complean… - AntoTs16 : RT @Eurosport_IT: Oggi il Pupone compie 45 anni! ?????? #Totti | #Roma | #27Settembre - ilfaroonline : Francesco Totti compie 45 anni: l’omaggio della As Roma - alex_asr : Buon Compleanno al Re di Roma ???????????? @OfficialASRoma Auguri Francesco ?????????????? @Totti #ASRoma #Roma… -