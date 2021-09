Quando cambiare le gomme dell’auto? (Di lunedì 27 settembre 2021) Sembra una domanda con una risposta quasi scontata ma così non è. Sono infatti diverse le variabili che portano a decidere Quando effettuare il cambio gomme. Certo, su tutte la stagione, ma non solo. Quello che è certo è l’importanza che i pneumatici hanno in un veicolo, di cui sono l’appendice che maggiormente ne garantisce la sicurezza alla guida. I pneumatici necessitano, quindi, prima ancora di essere cambiati un monitoraggio costante, in linea di massima mensile, e un’attenzione particolare in caso di eventuali urti, ad esempio con il marciapiede mentre si fa una manovra. Ma arriviamo al nocciolo della questione: Quando è il momento di comprare un treno di pneumatici nuovi? La risposta è dipende dalla stagione, dall’uso che fate del vostro mezzo e dalle condizioni in cui vi trovate abitualmente a guidarlo. Andiamo più nel ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 27 settembre 2021) Sembra una domanda con una risposta quasi scontata ma così non è. Sono infatti diverse le variabili che portano a decidereeffettuare il cambio. Certo, su tutte la stagione, ma non solo. Quello che è certo è l’importanza che i pneumatici hanno in un veicolo, di cui sono l’appendice che maggiormente ne garantisce la sicurezza alla guida. I pneumatici necessitano, quindi, prima ancora di essere cambiati un monitoraggio costante, in linea di massima mensile, e un’attenzione particolare in caso di eventuali urti, ad esempio con il marciapiede mentre si fa una manovra. Ma arriviamo al nocciolo della questione:è il momento di comprare un treno di pneumatici nuovi? La risposta è dipende dalla stagione, dall’uso che fate del vostro mezzo e dalle condizioni in cui vi trovate abitualmente a guidarlo. Andiamo più nel ...

