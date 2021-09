Papa Francesco contro aborto ed eutanasia: “Bruttissime abitudini” (Di lunedì 27 settembre 2021) Città del Vaticano – aborto ed eutanasia “nascosta”: sono, secondo Papa Bergoglio, le “Bruttissime abitudini” del nostro tempo. Nell’incontro con i partecipanti all’assemblea plenaria della Pontificia Accademia per la Vita, il Pontefice torna a parlare di cultura dello scarto, di cui sono vittime bambini e anziani del nostro tempo. “C’è lo scarto – dice Francesco – dei bambini che non vogliamo accogliere, con quella legge dell’aborto che li manda al mittente e li uccide direttamente”. “E oggi questo è diventato un modo ‘normale’, un’abitudine che è bruttissima, è proprio un omicidio, e per capirlo bene forse ci aiuta fare una doppia domanda: è giusto eliminare, fare fuori una vita umana per risolvere un problema? È giusto affittare un sicario per ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 27 settembre 2021) Città del Vaticano –ed“nascosta”: sono, secondoBergoglio, le “” del nostro tempo. Nell’incon i partecipanti all’assemblea plenaria della Pontificia Accademia per la Vita, il Pontefice torna a parlare di cultura dello scarto, di cui sono vittime bambini e anziani del nostro tempo. “C’è lo scarto – dice– dei bambini che non vogliamo accogliere, con quella legge dell’che li manda al mittente e li uccide direttamente”. “E oggi questo è diventato un modo ‘normale’, un’abitudine che è bruttissima, è proprio un omicidio, e per capirlo bene forse ci aiuta fare una doppia domanda: è giusto eliminare, fare fuori una vita umana per risolvere un problema? È giusto affittare un sicario per ...

