Nego do Borel nega lo stupro a Dayane Mello a La Fazenda (Di lunedì 27 settembre 2021) La Fazenda, Nego do Borel nega lo stupro Quanto accaduto a Dayane Mello a La Fazenda 13 è diventato un vero e proprio caso mediatico, che sta facendo non poco discutere. Il concorrente Nego do Borel è stato squalificato dopo le accuse di molestie e stupro nei confronti della coinquilina. A prendere questa decisione è L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 27 settembre 2021) LadoloQuanto accaduto aa La13 è diventato un vero e proprio caso mediatico, che sta facendo non poco discutere. Il concorrentedoè stato squalificato dopo le accuse di molestie enei confronti della coinquilina. A prendere questa decisione è L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Corriere : Mello molestata durante il reality «La Fazenda»: squalificato Nego Do Borel - UnioneSarda : #Spettacoli - Dayane Mello molestata durante il reality “A Fazenda”, squalificato Nego Do Borel - infoitcultura : Dayane Mello, stupro A Fazenda? Nego do Borel minaccia di suicidarsi - blogtivvu : Dayane Mello, A Fazenda: Nego do Borel minaccia di suicidarsi dopo le accuse di stupro – VIDEO… - pin_klo : Mello molestata durante il reality «La Fazenda»: squalificato Nego Do Borel -