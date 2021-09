Napoli-Cagliari | è successo nell' intervallo tra Spalletti e un difensore rossoblù!

(Di lunedì 27 settembre 2021) Il quotidiano Repubblica,'edizione di questa mattina, si sofferma su un particolare della sfida di ieri sera tra, con gli azzurri che si sono imposti per 2-0 sulla squadra allenata dall'ex Walter Mazzarri. L'episodio evidenziato si sarebbe verificato. Con il parziale ancora fermo sull'1-0, c'è stato qualche screzio tra ilrossoblù Martin Caceres e l'allenatore del, Luciano. Il quotidiano parla addirittura di "scintille" tra i due, anche se poi tutto si è risolto in un nulla di fatto. Nemmeno questo piccolo inconveniente è riuscito a destabilizzare un, fino a questo momento, impressionante.

SkySport : NAPOLI-CAGLIARI 2-0 Risultato finale ? ? #Osimhen (11') ? rig. #Insigne (57') ?? - annatrieste : 'È stato il Cagliari a fare tropp schif o è stato il Napoli a essere troppo forte?' MA CH' C' N' FOOOOOOTTT - DiMarzio : #Napoli, le parole di Luciano #Spalletti: 'Per avere ambizioni ci vuole l'atteggiamento giusto' - UILperiferic : - CalcioNapoli24 : -

