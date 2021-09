Advertising

sportli26181512 : #Moviola Serie A: Ayroldi e Piccinini promossi, corretti i rigori di Juve e Napoli: I direttori di gara non sbaglia… - SampNews24 : #JuventusSampdoria, la moviola dei giornali: «#Ayroldi ha graziato un giocatore» - Cagliari_1920 : Napoli Cagliari 2-0: azzurri che dominano il match e strappano i 3 punti. Notte fonda per i rossoblùù… - Cagliari_1920 : Moviola Napoli Cagliari: l’episodio chiave del match #cagliaricalcio - junews24com : Juve Sampdoria, la moviola dei giornali: «Ayroldi ha graziato un giocatore» - -

Ultime Notizie dalla rete : Moviola Serie

Juve - Sampdoria: Ayroldi, il rigore è corretto. Voto 6 Partita complicata per il giovane Ayroldi, ne sono testimoni i 38 (sì, trentotto!) falli fischiati e i sette gialli comminati (ne mancherebbe ...Primo tempo 2' Dybala cade in area blucerchiata, ma non c'è contatto con Colley: corretta le dicisione dell'arbitro Ayroldi di far proseguire. 40' Murru tocca evidentemente con il braccio il pallone ...Ekdal deve ringraziare che ci fosse Ayroldi in campo e non Rapuano: già ammonito, salta per tentativo di colpire di testa e sbraccia un po’ su Bentancur. L’arbitro non ammonisce, il suo collega invece ...Ha ragione Mourinho a protestare per l’arbitraggio di Guida? C’era il rigore reclamato dalla Roma? A tutte le domande sui casi di moviola dell’ultima giornata di serie A risponde Graziano Cesari. L’ex ...