Mou chiama a raccolta la Roma: “Troppi errori arbitrali, non sono preoccupato” (Di lunedì 27 settembre 2021) Essere Mourinho vuol dire prendersi le proprie responsabilità anche nelle sconfitte più cocenti. E’ una carezza su facce tristi e sconsolate. Come quelle che ieri, al triplice fischio di uno dei derby più attesi degli ultimi anni, hanno riempito di tristezza il centro dell’Olimpico. Li ha chiamati a raccolta Mou, che in anni di esperienza sa come affrontare anche le situazioni più delicate. Li ha radunati, rincuorati, poi caricati verso la Curva Sud. E’ una sconfitta che fa male, ma non deve spegnere il fuoco, è questo il senso di quell’adunata. Il portoghese sperava di festeggiarlo il primo derby Romano della sua carriera, lui che di derby in giro per il mondo ne ha persi pochi e vinti tanti. E’ stata quasi una novità doversi giustificare, trovare il motivo di una sconfitta che di motivi ne avrebbe Troppi. Inizia con ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 settembre 2021) Essere Mourinho vuol dire prendersi le proprie responsabilità anche nelle sconfitte più cocenti. E’ una carezza su facce tristi e sconsolate. Come quelle che ieri, al triplice fischio di uno dei derby più attesi degli ultimi anni, hanno riempito di tristezza il centro dell’Olimpico. Li hati aMou, che in anni di esperienza sa come affrontare anche le situazioni più delicate. Li ha radunati, rincuorati, poi caricati verso la Curva Sud. E’ una sconfitta che fa male, ma non deve spegnere il fuoco, è questo il senso di quell’adunata. Il portoghese sperava di festeggiarlo il primo derbyno della sua carriera, lui che di derby in giro per il mondo ne ha persi pochi e vinti tanti. E’ stata quasi una novità doversi giustificare, trovare il motivo di una sconfitta che di motivi ne avrebbe. Inizia con ...

Advertising

RiccardoValoti : 'sto laziale si chiama @alesbigangels Ha fatto (o ancora fa, non so) per anni l'opinionista in quella roba triste c… - italiaserait : Mou chiama a raccolta la Roma: “Troppi errori arbitrali, non sono preoccupato” - FORZARO55584288 : RT @LAROMA24: ?? #Mou chiama la squadra in cerchio. 2' di discorso appena Guida ha fischiato la fine del match. Poi tutti sotto la #curvasud… - adhamaski : RT @LAROMA24: ?? #Mou chiama la squadra in cerchio. 2' di discorso appena Guida ha fischiato la fine del match. Poi tutti sotto la #curvasud… - santiagorojas4 : RT @LAROMA24: ?? #Mou chiama la squadra in cerchio. 2' di discorso appena Guida ha fischiato la fine del match. Poi tutti sotto la #curvasud… -