Moretti e le ‘Città Sospese’: ieri il confronto con gli ex sindaci di Benevento (Di lunedì 27 settembre 2021) Tempo di lettura: 6 minutiAngelo Moretti, candidato sindaco per la coalizione Arco’, con una nota stampa commenta l’iniziativa sulle ‘Città Sospese’ tenutasi ieri al teatro San Marco e che ha visto anche la partecipazione di ex primi cittadini di Benevento. Scrive Moretti: “Se qualcuno aspettava di guardare una serata di “inciuci” vecchio stile o di trovare una “alleanza pruriginosa” sulla quale speculare in qualche salotto buono, ieri sera è rimasto davvero deluso. E’ stato un incontro che ha parlato di politica alta: di una città sospesa tra promesse e mancata cura, di molte visioni passate di governo che si sono messe a confronto con il progetto di una coalizione nuova. Chi pensa che la Benevento del 2021 sia ancora un pacchetto di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 settembre 2021) Tempo di lettura: 6 minutiAngelo, candidato sindaco per la coalizione Arco’, con una nota stampa commenta l’iniziativa sulletenutasial teatro San Marco e che ha visto anche la partecipazione di ex primi cittadini di. Scrive: “Se qualcuno aspettava di guardare una serata di “inciuci” vecchio stile o di trovare una “alleanza pruriginosa” sulla quale speculare in qualche salotto buono,sera è rimasto davvero deluso. E’ stato un incontro che ha parlato di politica alta: di una città sospesa tra promesse e mancata cura, di molte visioni passate di governo che si sono messe acon il progetto di una coalizione nuova. Chi pensa che ladel 2021 sia ancora un pacchetto di ...

