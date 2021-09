Met Jeans presenta la collezione Autunno Inverno 2021/2022

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 27 settembre 2021) La-22 di Metha una doppia anima: da una parte il suo iconico stile comfty chic ed elegante, che quest’anno ci fa viaggiare in montagna e dall’altra parte uno stile più trasgressivo, rock e punk. Con la Capsule Collection MET SKI viaggiamo in chicchissime località montanare come Cortina e Madonna di Campiglio dove la donna Met, con piumini cromatici silver corti o lunghi, giacche e gonne in denim con inserti in trapuntato, pull e maglie a collo alto, si contraddistingue per uno style super innovativo e giovane senza rinunciare al comfort di un capo tecnico e adatto alla situazione. A dominare sono i colori rosso e argento. Inserti e fantasie a fiocco di neve, stampe “ski pass” e loghi rinnovati con grafiche ispirate alla montagna ci trasportano con la mente in ...