Manifestazione a Milano, indagati 41 'no green pass'. Un arresto e 6 denunce a Pescara (Di lunedì 27 settembre 2021) Sabato scorso, durante la Manifestazione "no green pass" a Milano , hanno tentato di sfondare il cordone delle forze di polizia creando momenti di tensione. Per questo 41 persone sono state indagate ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 27 settembre 2021) Sabato scorso, durante la"no" a, hanno tentato di sfondare il cordone delle forze di polizia creando momenti di tensione. Per questo 41 persone sono state indagate ...

Advertising

SkyTG24 : Green pass: tensioni durante manifestazione a Milano, 41 indagati - stefano61t : RT @Signorasinasce: In un Paese dove arrivano cani e porci, in cui non siamo in grado di bloccare un #raveparty a base di droga, a #Milano… - gattolupus : RT @Signorasinasce: In un Paese dove arrivano cani e porci, in cui non siamo in grado di bloccare un #raveparty a base di droga, a #Milano… - robydam : RT @psymonic: Ieri a Milano alla manifestazione della #Meloni, sostenitori di Fratelli d'Italia si sono picchiati e scontrati contro gruppi… - Noiconsalvini : Vi proponiamo la manifestazione di oggi a Milano nel quartiere Niguarda: “Milano pronta per il futuro” con Luca Ber… -