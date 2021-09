L’influenza dei pro-life sulle elezioni (Di lunedì 27 settembre 2021) I fondamentalisti cattolici chiedono dichiarazioni contro aborto, eutanasia e ddl Zan. Da Michetti ai leghisti tanti accettano. E le comunali diventano il grimaldello per influenzare la politica nazionale Leggi su espresso.repubblica (Di lunedì 27 settembre 2021) I fondamentalisti cattolici chiedono dichiarazioni contro aborto, eutanasia e ddl Zan. Da Michetti ai leghisti tanti accettano. E le comunali diventano il grimaldello per influenzare la politica nazionale

Advertising

espressonline : L’influenza dei pro-life sulle elezioni - V_Mazzotta : Quale sarà la #politica del #Governo #Draghi dei #migliori con l'#influenza in arrivo e al massimo 250.000 #tamponi… - g_zerbato : RT @MicheleRond: La terza dose di vaccino è politica o terapeutica? È meglio chiarire in modo definitivo che i vaccini sono stati preparati… - MartinKeufaver : @silviotchka I talk show fanno sentire le due campane (che già essendo solo due delimita lo spazio di idee entro cu… - gred_vet : RT @MicheleRond: La terza dose di vaccino è politica o terapeutica? È meglio chiarire in modo definitivo che i vaccini sono stati preparati… -

Ultime Notizie dalla rete : L’influenza dei Vaccini per l’influenza: le Regioni prenotano 19 milioni di dosi Il Sole 24 ORE