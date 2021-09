Lega: Fontana, 'nessuna spaccatura, Salvini ha fiducia di tutti' (Di lunedì 27 settembre 2021) Milano, 27 set. (Adnkronos) - L'esistenza di due correnti nella Lega, quella dei ministri e dei presidenti di Regione e quella di Matteo Salvini e dei parlamentari, sono "tutte palle. Nessuno nel partito mette in discussione il segretario, che gode della fiducia di tutti". Lo afferma il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in un'intervista a Libero. E Salvini sul green pass "ha solo alzato il tiro per ottenere le modifiche necessarie". Per Fontana "non c'è stata nessuna svolta della Lega. Salvini ha sempre votato a favore dei provvedimenti del governo sul Covid. Nel Paese c'è una tensione tra no vax e talebani della profilassi che crea solo confusione. La Lega ha assunto una posizione ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Milano, 27 set. (Adnkronos) - L'esistenza di due correnti nella, quella dei ministri e dei presidenti di Regione e quella di Matteoe dei parlamentari, sono "tutte palle. Nessuno nel partito mette in discussione il segretario, che gode delladi". Lo afferma il presidente della Regione Lombardia, Attilio, in un'intervista a Libero. Esul green pass "ha solo alzato il tiro per ottenere le modifiche necessarie". Per"non c'è statasvolta dellaha sempre votato a favore dei provvedimenti del governo sul Covid. Nel Paese c'è una tensione tra no vax e talebani della profilassi che crea solo confusione. Laha assunto una posizione ...

