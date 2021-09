La Doria conferma trattative in corso con Investindustrial (Di lunedì 27 settembre 2021) (Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di La Doria è stato informato dai soci riuniti nel patto di sindacato che ricomprende una partecipazione nella Società pari al 63% del capitale, che sono in corso trattative con Investindustrial Investment Holdings volte alla conclusione diun’operazione straordinaria sul capitale di La Doria. Lo comunica la stessa società dopo che venerdì ha confermato, con una nota, di essere stata “informata dell’intendimento degli attuali azionisti di maggioranza di esplorare alternative di valorizzazione”. Una precisazione dovuta dopo alcune notizie apparse sugli organi di stampain relazione ad una possibile operazione sull’assetto di controllo della società. Secondo quanto comunicato al Consiglio, gli accordi in corso di negoziazione ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 27 settembre 2021) (Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Laè stato informato dai soci riuniti nel patto di sindacato che ricomprende una partecipazione nella Società pari al 63% del capitale, che sono inconInvestment Holdings volte alla conclusione diun’operazione straordinaria sul capitale di La. Lo comunica la stessa società dopo che venerdì hato, con una nota, di essere stata “informata dell’intendimento degli attuali azionisti di maggioranza di esplorare alternative di valorizzazione”. Una precisazione dovuta dopo alcune notizie apparse sugli organi di stampain relazione ad una possibile operazione sull’assetto di controllo della società. Secondo quanto comunicato al Consiglio, gli accordi indi negoziazione ...

