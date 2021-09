Kena: Bridge of Spirits su PC meglio delle versioni PS5 e PS4 nella video analisi di Digital Foundry (Di lunedì 27 settembre 2021) Gli esperti di Digital Foundry hanno analizzato le versioni PC, PS5 e PS4 di Kena: Bridge of Spirits e, da quanto emerso, la versione PC sembra superiore a quelle PlayStation. Ovviamente, molto dipende dalla configurazione del PC e, dal punto di vista tecnico, un sistema con una NVIDIA RTX 3070 (e attivando temporal upscaling) riesce a restituire una risoluzione 4K, 60fps ed effetti migliori rispetto a PlayStation. Stando all'analisi di DF, PS5 ha due modalità, una che si concentra sulla qualità con una risoluzione dinamica dai 1944p ai 2160p e 30fps, e l'altra che si concentra sulle prestazioni, con risoluzioni tra 1188p e i 1440p e 60fps non esattamente solidissimi. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 27 settembre 2021) Gli esperti dihanno analizzato lePC, PS5 e PS4 diofe, da quanto emerso, la versione PC sembra superiore a quelle PlayStation. Ovviamente, molto dipende dalla configurazione del PC e, dal punto di vista tecnico, un sistema con una NVIDIA RTX 3070 (e attivando temporal upscaling) riesce a restituire una risoluzione 4K, 60fps ed effetti migliori rispetto a PlayStation. Stando all'di DF, PS5 ha due modalità, una che si concentra sulla qualità con una risoluzione dinamica dai 1944p ai 2160p e 30fps, e l'altra che si concentra sulle prestazioni, con risoluzioni tra 1188p e i 1440p e 60fps non esattamente solidissimi. Leggi altro...

