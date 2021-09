Google fa ricorso contro maxi multa da 4,3 miliardi dell’antitrust UE (Di lunedì 27 settembre 2021) (Teleborsa) – Google punta a farsi cancellare la maxi multa da 4,3 miliardi di euro comminata dall’Unione Europea nel 2018, quando la big statunitense venne accusata di abuso di posizione dominante, per aver obbligato i produttori di smartphone con sistema operativo Android a caricare tutte le sue app: da Chrome a Search. Un comportamento che è stato giudicato anti-concorrenziale dalla UE che all’epoca impose una sonora multa alla società americana., Ora la big di mountain View avrebbe deciso di far ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea contro la decisione dell’antitrust, chiamando in causa la sua storica rivale Apple e l’analogo comportamento tenuto dalla società di Cupertino. “La Commissione ha chiuso gli occhi davanti alla vera ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 27 settembre 2021) (Teleborsa) –punta a farsi cancellare lada 4,3di euro comminata dall’Unione Europea nel 2018, quando la big statunitense venne accusata di abuso di posizione dominante, per aver obbligato i produttori di smartphone con sistema operativo Android a caricare tutte le sue app: da Chrome a Search. Un comportamento che è stato giudicato anti-concorrenziale dalla UE che all’epoca impose una sonoraalla società americana., Ora la big di mountain View avrebbe deciso di fardinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europeala decisione, chiamando in causa la sua storica rivale Apple e l’analogo comportamento tenuto dalla società di Cupertino. “La Commissione ha chiuso gli occhi davanti alla vera ...

