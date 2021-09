GF Vip 6: nuovo amore tra due concorrenti? (Di lunedì 27 settembre 2021) La principessa racconta ad alcuni dei suoi compagni di avventura le attenzioni molto particolari che il modello egiziano da qualche giorno a questa parte sembra avere nei suoi confronti. Se l’affair tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, ormai, è una realtà effettiva, sono diversi i nuovi flirt che potrebbero nascere all’interno della casa. E tra i possibili incastri, in queste ultime ore, sta emergendo quello Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 27 settembre 2021) La principessa racconta ad alcuni dei suoi compagni di avventura le attenzioni molto particolari che il modello egiziano da qualche giorno a questa parte sembra avere nei suoi confronti. Se l’affair tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, ormai, è una realtà effettiva, sono diversi i nuovi flirt che potrebbero nascere all’interno della casa. E tra i possibili incastri, in queste ultime ore, sta emergendo quello Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

infoitcultura : Grande Fratello Vip 2021, 5a puntata/ Diretta: scontro Bruganelli-Volpe, Greta vs Antinolfi, nuovo eliminato? - infoitcultura : Grande Fratello Vip, dalle chiacchiere innocenti all’intimità: sta scoppiando un nuovo amore in Casa? - BakshDark : #gregorelli Ops! Parpiglia attacca Soleil come attaccava Elisabetta su Coletti - Pier, dandole della bugiarda? Anti… - juniper_tw : RT @PGEsportsIT: E visto che amiamo ascoltare la nostra community, abbiamo anche pensato alla questione del VIP! Per ottenerlo vi basterà… - PGEsportsIT : E visto che amiamo ascoltare la nostra community, abbiamo anche pensato alla questione del VIP! Per ottenerlo vi b… -