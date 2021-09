Germania in stallo, ci prova Scholz: le tappe per l’elezione del cancelliere (Di lunedì 27 settembre 2021) Il capo del governo non viene eletto per via diretta, ma da un voto segreto del Bundestag. Ecco come funziona (e perché serve una coalizione) Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 27 settembre 2021) Il capo del governo non viene eletto per via diretta, ma da un voto segreto del Bundestag. Ecco come funziona (e perché serve una coalizione)

Advertising

BarbieRapetz1 : RT @lefrasidiosho: Germania, #Scholz trionfa ma è stallo - cinziaspoletini : RT @lefrasidiosho: Germania, #Scholz trionfa ma è stallo - DCiamei : RT @lefrasidiosho: Germania, #Scholz trionfa ma è stallo - MaurizioTorchi2 : RT @lefrasidiosho: Germania, #Scholz trionfa ma è stallo - alessanFERRON : Bene.... così non rompono le scatole... Germania in stallo, le tappe per l’elezione del cancelliere. Cosa succede o… -